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30 Aralık 2023 Cumartesi 22:31:00 - Güncelleme:30 Aralık 2023 Cumartesi 22:31:00

"Doğdu Batmayan Güneş"

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Milli İradenin Sesi Star Gazetesi tarafından onuncu kez düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri'nin bu yılki teması "Doğdu Batmayan Güneş” oldu.

Büyük sanatkar ve mütefekkir Üstad Necip Fazıl'ın

"Yıldızlar gibi durup dinlenme.

Gece, habercisidir ardından gelen güneşin, ışığın peşine düş.

Dün bitti. Gün başladı. Güneş doğdu.

Müjdeler olsun size doğdu batmayan güneş!"

dizelerinden ilham alarak hazırlanan klip Necip Fazıl Ödülleri 2023 töreni için Atatürk Kültür Merkezi'ne akın eden misafirler tarafından beğeniyle izlendi.

Etiketler : dogdubatmayangunes milliiradeninsesi NecipFazılÖdülleri2023
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