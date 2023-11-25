DMM'den "Ankara Beştepe KYK yurdunda asansör düştü" iddialarına cevap gecikmedi
Kaynak: AA
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Ankara Beştepe KYK yurdunda asansörün düştüğü, öğrencilerin düşen asansörde 1 saat mahsur kaldığı" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.
Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan iddianın doğru olmadığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ankara Beştepe Öğrenci Yurdunda asansör arızası meydana gelmiş ancak herhangi bir düşme söz konusu olmamıştır. 24 Kasım Cuma günü saat 20.12'deki asansör arızasına, ilgili asansör firması 20.35'te müdahale etmiştir. Arızanın, asansör içerisinde bulunan öğrencilerin akordiyon kapıya yaslanması sonucu oluştuğu belirlenmiştir. Teknik ekip, asansörün yaslanma sonucu kata geldiğini algılayarak ara katta durduğunu tespit etmiştir. Asansörün periyodik bakımının 15 Kasım'da yapıldığı ve Mavi Güvenlik etiketine sahip olduğu belirlenmiştir."
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