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14 Şubat 2024 Çarşamba 22:54:00 - Güncelleme:14 Şubat 2024 Çarşamba 22:54:00

DMM, Özdağ'ın provokatif eylemine karşı uyardı... İnfial oluşturmaya yönelik söylemlere itibar etmeyin

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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Erzincan'daki maden ocağında meydana gelen heyelanın oluştuğu alana özel maske ve kıyafetle girmek isteyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın paylaştığı görüntülerle kamuoyunda infial oluşturmaya yönelik provokatif eylemine karşı uyardı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Özdağ'ın heyelan bölgesinden paylaştığı görüntilere ilişkin şu ifadelere yer verdi:

Erzincan İliç'te toprak kayması yaşanan bölgede arama-kurtarma çalışmaları titizlikle sürmektedir.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Erzincan İliç'e giderek paylaştığı görüntüler incelendiğinde, maden sahasının dışında kalan, vatandaşların sivil kıyafetlerle bulunduğu ve özel kıyafete ihtiyaç duyulmayan bölgeye özel kıyafetlerle ve maskeyle girmek istediği tespit edilmiştir.

Yetkili personeller tarafından provokasyon yaptığı gerekçesiyle Özdağ bölgeye alınmamış ve kendisine bölgeye girememe sebebi açıkça izah edilmiştir.

Kamuoyunda infial oluşturmaya yönelik provokatif eylem ve söylemlere itibar etmeyiniz.

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Etiketler : İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Ümit Özdağ
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