DMM, Özdağ'ın provokatif eylemine karşı uyardı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Özdağ'ın heyelan bölgesinden paylaştığı görüntilere ilişkin şu ifadelere yer verdi:

Erzincan İliç'te toprak kayması yaşanan bölgede arama-kurtarma çalışmaları titizlikle sürmektedir.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Erzincan İliç'e giderek paylaştığı görüntüler incelendiğinde, maden sahasının dışında kalan, vatandaşların sivil kıyafetlerle bulunduğu ve özel kıyafete ihtiyaç duyulmayan bölgeye özel kıyafetlerle ve maskeyle girmek istediği tespit edilmiştir.

Yetkili personeller tarafından provokasyon yaptığı gerekçesiyle Özdağ bölgeye alınmamış ve kendisine bölgeye girememe sebebi açıkça izah edilmiştir.

Kamuoyunda infial oluşturmaya yönelik provokatif eylem ve söylemlere itibar etmeyiniz.

Erzincan İliç'te toprak kayması yaşanan bölgede arama-kurtarma çalışmaları titizlikle sürmektedir. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Erzincan İliç'e giderek paylaştığı görüntüler incelendiğinde, maden sahasının dışında kalan, vatandaşların sivil kıyafetlerle bulunduğu ve... pic.twitter.com/bPdk50JTtK — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) February 14, 2024

Özdağ'dan Erzincan'da kirli provokasyon! Görevli böyle tepki gösterdi