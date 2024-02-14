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14 Şubat 2024 Çarşamba 21:50:00 - Güncelleme:14 Şubat 2024 Çarşamba 21:50:00

Ümit Özdağ'dan Erzincan'da kirli provokasyon! Görevli böyle tepki gösterdi

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erzincan'da maden ocağında heyelanın oluştuğu alana özel maske ve kıyafetle girmek istedi. 'Bizi içeri almıyorlar' açıklaması yapan Özdağ'a bir görevli, 'Siz bunları giyip gelmişsiniz, içeride çalışan arkadaşlarımız var. Biz zehirlenmedik de siz mi zehirleneceksiniz?' diyerek sert tepki gösterdi.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen toprak kayması sonrası 9 işçi toprak altında kaldı. Yaşanan olayın hemen ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da toprak kaymasının hemen ardından Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'dan konu hakkında bilgi almış ve devletin bütün imkanlarını seferber etmesi talimatını vermişti.

ÖZDAĞ'DAN PROVOKASYON

Tüm ekiplerin canla başla çalışmasının yanı sıra Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ her zamanki gibi bu elim olaydan da siyasi bir çıkar ve provokasyon peşine düştü.

Bölgeye özel kıyafet ve maske ile giden Özdağ, siyanür sızıntısı olduğunu öne sürerek kendilerinin içeriye alınmadığını söyledi.

GÖREVLİDEN ÖZDAĞ'A TEPKİ

Özdağ'ın bu yalanlarının ardından bir görevli, "Bu kıyafetleri giyip gelmişsiniz. Biz burada çalışıyoruz zehirlenmedik de siz mi zehirleneceksiniz?" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Ümit Özdağ Erzincan Maden
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