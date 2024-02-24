DMM ilaç provokasyonu içeren haberleri yalanladı

DMM, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Sağlık Bakanlığı, ilaçları artık kendisi analiz etmeden piyasaya sürecek. Yurttaşlar denek olarak kullanılacak" başlıklı haberlerin dezenformasyon içerdiğini duyurdu.

DMM'den yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Sağlık Bakanlığı, ilaçları artık kendisi analiz etmeden piyasaya sürecek. Yurttaşlar denek olarak kullanılacak." iddiası doğru değildir.

TBMM'de konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığının ilaçları analiz etmeden piyasaya süreceği iddiasının doğru olmadığını belirtmiş, ruhsat ve denetim sürecinin iyileştirilerek sağlanacağını ifade etmiştir.

Bakan Koca, Avrupa Birliği ve Dünya standartlarına göre yapılan birtakım analizlerin mükerrerliğinin tespit edilmesi sonucu, bu mükerrerliğin ortadan kaldırılması ve ruhsatlandırma sürecinin kolaylaştırılması amacıyla düzenlemenin TBMM'ye sunulduğunu vurgulamıştır.