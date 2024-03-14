DMM iddiaları tek tek çürüttü: "kura müdahale, ÖTV ve KDV'de artış" iddialarına yalanlama
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Gerekirse kura müdahale edilecek, ÖTV ve KDV'de artış olacak" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.
Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Gerekirse kura müdahale edilecek, ÖTV ve KDV'de artış olacak." iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) March 14, 2024
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, basına kapalı bir toplantıda, oda ve borsa başkanlarının yanı sıra iş dünyası temsilcileri ile bir araya... pic.twitter.com/8c1KVspOsj
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, basına kapalı bir toplantıda, oda ve borsa başkanlarının yanı sıra iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bahse konu toplantıda, Bakan Şimşek'in kura müdahale edileceğini veya ÖTV ve KDV'de artış olacağını söylediği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Yetkili kişi ve kurumların açıklamaları dışında yapılan spekülatif haberlere itibar edilmemelidir."
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