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ÖTV ve KDV'de artış" iddialarına yalanlama
14 Mart 2024 Perşembe 20:43:00 - Güncelleme:14 Mart 2024 Perşembe 20:43:00

DMM iddiaları tek tek çürüttü: "kura müdahale, ÖTV ve KDV'de artış" iddialarına yalanlama

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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Gerekirse kura müdahale edilecek, ÖTV ve KDV'de artış olacak" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Gerekirse kura müdahale edilecek, ÖTV ve KDV'de artış olacak" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, basına kapalı bir toplantıda, oda ve borsa başkanlarının yanı sıra iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bahse konu toplantıda, Bakan Şimşek'in kura müdahale edileceğini veya ÖTV ve KDV'de artış olacağını söylediği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Yetkili kişi ve kurumların açıklamaları dışında yapılan spekülatif haberlere itibar edilmemelidir."

Etiketler : ÖTV KDV KUR MÜDEHALE Dezenformasyon yalanlama
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