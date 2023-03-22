22 Mart 2023 Çarşamba 09:51:00 - Güncelleme:22 Mart 2023 Çarşamba 09:51:00
Diyarbakır'daki nevruz kutlamalarına soruşturma! HDP etkinliğinde örgüt propagandası yapılmıştı
Diyarbakır'daki HDP'nin düzenlediği nevruz kutlamalarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Örgüt propagandası yapıldığı gerekçesiyle 186 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır'daki HDP'nin düzenlediği nevruz kutlamalarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Örgüt propagandası yapıldığı gerekçesiyle 186 şüpheli gözaltına alındı.
Ayrıntılar geliyor...