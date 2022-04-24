Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 965'inci gününde sürüyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile evlat nöbetini sürdüren annelerden Ayten Elhaman, oğlu Bayram'dan 4 yıldır haber alamadığını söyledi.

Evlatlarının ellerinden alındığını belirten Elhaman, "Anneler olarak burayı terk etmeyeceğiz. Oğlumu HDP'den ve PKK'dan alacağız. Evlatlarımızdan vazgeçmedik. Evlatlarımızı alacağız." dedi.

Elhaman oğluna seslenerek, "Burada seni bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kardeşi Muhammed için eylem yapan Ruken Canbey de kardeşine kavuşana kadar eyleme devam edeceklerini dile getirdi.

Canbey, "Kararlılıkla eylemimize devam ediyoruz. Ben de annem de buradan ayrılmayacağız. Kardeşim gelene kadar, onu eve götürene kadar buradan ayrılmayacağız." şeklinde konuştu.

Kardeşine güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Canbey, "Evine, ailene geri dön. Seni çok özledik. Burada seni bekliyoruz." diye konuştu.