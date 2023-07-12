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12 Temmuz 2023 Çarşamba 14:20:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2023 Çarşamba 14:20:00

Diyanet, Türkiye genelinde 15 Temmuz etkinlikleri düzenleyecek

Kaynak: AA

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Tüm camilerde "Din İstismarıyla Mücadele ve 15 Temmuz Ruhu" temalı hutbe verilecek, 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te de eş zamanlı selalar okunacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye genelinde etkinlikler düzenleyecek.

Diyanet'in açıklamasına göre, Türkiye geneli 81 il ve 922 ilçedeki cami ile Kur'an kurslarında hatm-i şerifler okunarak, duaları 15 Temmuz'da icra edilecek programlarda yapılacak. 15 Temmuz günü öğle namazı öncesi tüm camilerde, şehitlerin ruhlarına ithafen Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılıp, mevlid-i şerifler okunacak.

Tüm camilerde 14 Temmuz'da cuma namazından önce "Din İstismarıyla Mücadele ve 15 Temmuz Ruhu" temalı hutbe verilecek.

Ülke genelindeki Diyanet gençlik hizmet merkezlerinde, gençlerin bilinçlendirilmesine yönelik "Din İstismarıyla Mücadelede Sahih Dini Bilginin Önemi" konulu sohbet, çevrim içi ve yüz yüze söyleşi, Kur'an tilaveti, dua ve benzeri 1615 faaliyet düzenlenecek.

Minarelerden salalar okunup, ışıklar yakılacak

Türkiye genelindeki tüm camilerde, 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te eş zamanlı selalar okunacak, camilerin minarelerinin ışıkları yakılacak. Ayrıca merkez camiler ve programların icra edileceği yerlere yakın camiler, sabah namazına kadar açık tutulacak.

Tüm il ve ilçe müftülerinin başkanlığındaki heyetlerce şehitlikler, şehit yakınları ve gaziler ziyaret edilecek.

Kur'an kurslarında etkinlikler düzenlenecek

Yaklaşık 90 bin cami ve yaz Kur'an kurslarında eğitim gören 2 milyondan fazla çocuk ve gencin bilinçlendirilmesine yönelik sohbet, Kur'an tilaveti, dua, şiir okuma, resim yarışması gibi etkinlikler düzenlenecek.

Ayrıca "Din İstismarıyla Mücadele ve Sahih Dini Bilginin Önemi" konulu kitap, slayt ve benzeri materyallerle tüm cami ve Kur'an kurslarında vatandaşlar ve gençler bilgilendirilecek.

Diyanet TV, din istismarı ve 15 Temmuz konularında fragmanlar, haber bültenleri, canlı bağlantılar, ortak yayınlar, dinleyici görüşlerini de ihtiva eden yayınlar yapacak.

Diyanet Radyo'da ise kısa ve etkili sunumlar, edebi metin seslendirmeleri yapılacak, hazırlanan bu çalışmalar ulusal radyo organlarıyla da paylaşılacak.

Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı Din İstismarıyla Mücadele 15 Temmuz
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