Ayasofya Camii'nin imam ve müezzinleri belli oldu!

Ayasofya Camii'nin imam ve müezzinleri belli oldu!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın ibadete açılacak Ayasofya Camii'yle ilgili açıklama yaptı.

"Ayasofya Camii'nin imam ve müezzinleri kim oldu" sorusu da yanıt buldu. Erbaş, Ayasofya Camii'ne atanan 3 imam ve 5 müezzini açıkladı.

Erbaş'ın son dakika açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"3 imam ve 5 müezzin arkadaşımızı atıyoruz, camimizi onlara emanet ediyoruz. İlk defa bir profesörü imam olarak atıyoruz."

AYASOFYA CAMİİ'NİN İMAMLARI

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı hocalarından Kurra Hafız Prof. Dr. Mehmet Boynukalın.

İstanbul Yeni Camii İmam Hatibi Kurra Hafız Ferruh Muştuer.

İstanbul Fatih Camii İmam Hatibi Kurra Hafız Bünyamin Topçuoğlu.