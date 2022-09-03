Dışişleri'nden Somali'deki terör saldırılarına kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Somali'de dün düzenlenen terör saldırılarında, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bilgisinin derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Somali Hükümeti ve halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" sözleri yer aldı.

20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yerel basındaki habere göre, Hiraan bölgesinde bir konvoya saldırı düzenlendi.

Saldırıda 20 kişinin hayatını kaybettiği ve aralarında minibüs ile kamyonların da bulunduğu 7 aracın ateşe verilerek kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

Saldırıyı Eş-Şebab terör örgütü üstlendi.