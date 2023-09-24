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24 Eylül 2023 Pazar 18:34:00 - Güncelleme:24 Eylül 2023 Pazar 18:34:00

Dışişleri'nden Kosova saldırısına kınama

Kaynak: IHA

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Dışişleri Bakanlığı, Kosova'da bir polis memurunun hayatını kaybetmesine yol açan saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Kosova'nın kuzeyinde bu sabah meydana gelen ve bir Kosovalı polis memurunun hayatını kaybetmesine yol açan saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bilgiç, Türkiye olarak bölgede kalıcı barışın sağlanması için diyalog sürecini desteklemeye devam edileceğini ifade ederek, "Kosova'nın kuzeyindeki Sırp çoğunluklu Zveçan belediyesine bağlı Banjska köyünde bu sabah (24 Eylül) meydana gelen ve Kosovalı bir polis memurunun hayatını kaybetmesine, Kosovalı polis memurlarının da yaralanmasına yol açan saldırıyı kınıyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Priştine Büyükelçiliğimizce de saldırıyı kınayan bir açıklama yapılmıştır.

Bölgede gerginliğin azalmasını ve tırmanmanın önlenmesini teminen tüm tarafların itidalli davranması ve şiddetten kaçınması zorunluluk arz etmektedir. Kosova'da ve bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasının tek yolu diyalogdur. Türkiye olarak diyalog sürecini desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

SÖZCÜ BİLGİÇ'TEN KINAMA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da bir polis memurunun hayatını kaybetmesine yol açan saldırıyı kınadı.

Sözcü Bilgiç, Kosova'nın kuzeyinde gerçekleştirilen saldırıya ilişkin soruya yazılı cevap verdi.

Bilgiç, "Kosova'nın kuzeyindeki Sırp çoğunluklu Zveçan belediyesine bağlı Banjska köyünde bu sabah meydana gelen ve Kosovalı bir polis memurunun hayatını kaybetmesine, Kosovalı polis memurlarının da yaralanmasına yol açan saldırıyı kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliğinden söz konusu saldırıyı kınayan bir açıklama yapıldığını bildiren Bilgiç, yaralılara acil şifalar dilediklerini belirtti.

Bilgiç, bölgede gerginliğin tırmanmasının önlenmesi için tüm tarafların itidalli davranması ve şiddetten kaçınmasının zorunluluk arz ettiğini vurguladı.

Kosova'da ve bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasının tek yolunun diyalog olduğunun altını çizen Bilgiç, Türkiye'nin diyalog sürecini desteklemeye devam edeceğini kaydetti.

Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da yolu kapatan silahlı Sırpların, sabah saatlerinde polise ateş açması sonucu bir polis ölmüş, bir polis yaralanmıştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, ülkenin kuzeyinde ağır silahlı yaklaşık 30 kişinin Kosova polisine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü açıklamıştı.

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücünden (KFOR) yapılan açıklamada, "KFOR, Banjska'daki durumu yakından izlemeye devam ediyor ve KFOR birlikleri bu bölgede, gerektiğinde yanıt vermeye hazır durumda bulunuyor. KFOR Komutanı, Avrupa Birliği (AB), Sırbistan Genelkurmay Başkanı ve Kosova'daki kurumlar dahil olmak üzere tüm uluslararası paydaşlarla yakın ve sürekli temas halinde olup, çözüm bulmak için yoğun bir şekilde çalışmaktadır." ifadelerine yer verilmişti.

Etiketler : dışişleri kosova kınama
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