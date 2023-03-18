Dışişleri'nden Avrupa Parlamentosu'nun raporuna tepki
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Avrupa Parlamentosunun 15 Mart 2023 tarihli “AB-Ermenistan ilişkileri” başlıklı olağan raporunda 1915 olaylarıyla ilgili iddialara ilişkin, "Tarihi olgular ve uluslararası hukuk normlarıyla bağdaşmayan bu görüşlerin bizim açımızdan geçerliliği bulunmamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
Sözcü Bilgiç, Avrupa Parlamentosunun "AB-Ermenistan İlişkileri" başlıklı raporu hakkındaki bir soruya verdiği yazılı yanıtta, "Avrupa Parlamentosunun 15 Mart 2023 tarihli 'AB-Ermenistan ilişkileri' başlıklı olağan raporunda, ülkemiz ve 1915 olaylarıyla ilgili mesnetsiz iddialara yer vermekte ısrar ettiği görülmektedir." ifadesini kullandı.
Bilgiç, "Tarihi olgular ve uluslararası hukuk normlarıyla bağdaşmayan bu görüşlerin bizim açımızdan geçerliliği bulunmamaktadır. Avrupa Parlamentosunu bu tür tek taraflı ve mesnetsiz iddiaları tekrarlamak yerine, siyasi ahlak ve uluslararası hukuka uygun davranmaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verdi.
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