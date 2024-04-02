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02 Nisan 2024 Salı 18:00:00 - Güncelleme:02 Nisan 2024 Salı 18:00:00

Türkiye'den İsrail sert tepki: Şiddetle kınıyoruz

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Dışişleri Bakanlığı, 'İsrail'in, Şam'daki İran Büyükelçiliğini hedef alan saldırısını kınıyoruz.' açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İsrail'in, Şam'daki İran Büyükelçiliğini hedef alan saldırısını kınıyoruz. İsrail, son dönemde işlediği uluslararası hukuk ihlallerine bir yenisini eklemiştir.

Söz konusu eylemin, tüm bölgeyi etkileyecek bir çatışmaya dönüşmesinden endişe duyuyoruz.

İlgili tüm tarafları, sağduyulu ve itidalli hareket etmeye ve uluslararası hukuka riayet etmeye davet ediyoruz.

Büyükelçinin konutu ve diplomatik misyona saldırı!

İran'dan açıklama: Doğrudan ve güçlü cevap verilecek
Etiketler : Dışişleri Bakanlığı İsrail Şam İran
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