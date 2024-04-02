Türkiye'den İsrail sert tepki: Şiddetle kınıyoruz
Dışişleri Bakanlığı, 'İsrail'in, Şam'daki İran Büyükelçiliğini hedef alan saldırısını kınıyoruz.' açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
İsrail'in, Şam'daki İran Büyükelçiliğini hedef alan saldırısını kınıyoruz. İsrail, son dönemde işlediği uluslararası hukuk ihlallerine bir yenisini eklemiştir.
Söz konusu eylemin, tüm bölgeyi etkileyecek bir çatışmaya dönüşmesinden endişe duyuyoruz.
İlgili tüm tarafları, sağduyulu ve itidalli hareket etmeye ve uluslararası hukuka riayet etmeye davet ediyoruz.
İsrail'in, Şam'daki İran Büyükelçiliğini Hedef Alan Saldırısı Hk. https://t.co/78Yt7bhooS pic.twitter.com/DvrgwRqAg4— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) April 2, 2024