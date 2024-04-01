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Büyükelçinin konutu ve diplomatik misyona saldırı: İsrail Şam'da İran'ı hedef aldı!
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01 Nisan 2024 Pazartesi 18:14:00 - Güncelleme:01 Nisan 2024 Pazartesi 18:14:00

Büyükelçinin konutu ve diplomatik misyona saldırı: İsrail Şam'da İran'ı hedef aldı!

Kaynak: AA

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İran basını, Suriye'deki hava saldırısında İran'ın Şam Büyükelçisinin konutunun ve diplomatik misyonunun bulunduğu binanın hedef alındığını duyurdu.

Suriye basınında yer alan haberlerde, İran'ın Suriye Büyükelçiliği'nin bitişiğindeki binaya İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Suriye basınında yer alan haberlerde, İran'ın başkenti Şam'da bulunan Suriye Büyükelçiliği'nin bitişiğindeki binaya İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği aktarıldı. Haberlerde İran Büyükelçiliği yakınındaki bir binanın hedef alındığı ifade edilerek, Suriye hava savunma sistemlerinin saldırıya karşılık verdiği aktarıldı.

İRAN BÜYÜKELÇİSİ SALDIRIDAN ETKİLENMEDİ

İran basınında yer alan haberlerde ise, İran Büyükelçisi'nin saldırıdan etkilenmediği ve büyükelçilik binasında hasar meydana gelmediği aktarıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

İsrail ya da İran tarafı saldırıyla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, olay yerinden çekilen görüntülerde hedef alınan binanın yerle bir olduğu görüldü.

Etiketler : İran İsrail şam saldırı
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