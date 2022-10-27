Dışişleri Bakanlığı'ndan güvenoyu alan yeni Irak hükümetine tebrik
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı, Muhammed Şiya es-Sudani başbakanlığındaki hükümetin güvenoyu almasının memnuniyet verici olduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ta yeni hükümetin Temsilciler Meclisinden güvenoyu alarak göreve başlamasının memnuniyetle karşılandığı, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'ye üstlendiği bu önemli görevde başarılar dilendiği ifade edildi.
Açıklamada ayrıca Türkiye'nin Irak'la iş birliğini sürdürmeye hazır olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Yeni hükümetin kapsayıcı bir yaklaşımla Irak halkının beklentilerini karşılayacak, Irak'ın huzurunu, istikrarını ve refahını güçlendirecek adımlar atacağına inanıyoruz. Türkiye, geçmişte olduğu gibi yeni hükümetle de karşılıklı hassasiyetlere saygı ve müşterek menfaatler temelinde her alanda iş birliğini sürdürmeye hazırdır."
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