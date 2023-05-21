VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hastane duvarlarını renklendiren kalpler
Balıkçıl bir dinozor türü keşfedildi
‘Aşkın Olayım' artık Icardi'nin şarkısı
Rusya yolcusu
"Yeni yuvalarınıza kavuşacaksınız"
Adana'da 4.9 büyüklüğünde deprem
21 Mayıs 2023 Pazar 13:49:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2023 Pazar 13:49:00

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bakanın Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Ben-Gvir'in İsrail güvenlik güçlerinin refakatinde düzenlediği baskına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'nın 21 Mayıs tarihinde İsrail güvenlik güçlerinin refakatinde Harem-i Şerif'e düzenlediği uluslararası hukuku açıkça ihlal eden baskını şiddetle kınıyoruz. İsrail hükümet üyelerinin Harem-i Şerif'in tarihi statüsüne bu şekilde meydan okuması, kışkırtıcı ve faşizan eylemlerde bulunması hiçbir şekilde kabul edilemez." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık açıklamasında, İsrail hükümetini, bir kez daha, Harem-i Şerif'in uluslararası hukuka dayanan tarihi statüsünü ihlal eden her türlü provokatif eylemi derhal sonlandırmaya ve sorumluluk içerisinde davranmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Etiketler : türkiye israil haremi şerif kınama
Demet'i unutamadı

Demet'i unutamadı
"2.5 yıl ailece bir aradaydık"

"2.5 yıl ailece bir aradaydık"
Anne-kızın eğlence günü

Anne-kızın eğlence günü
Kendini şanslı görüyor

Kendini şanslı görüyor
Aşıklar ilk kez görüntülendi

Aşıklar ilk kez görüntülendi
Hünel'e sahnesinde Kayseri altını

Hünel'e sahnesinde Kayseri altını
Önce vatandaşlık sonra düğün

Önce vatandaşlık sonra düğün
Hoşçakal Patron

Hoşçakal Patron
Babamın boşluğunu Tatlıses'le doldurdum

Babamın boşluğunu Tatlıses'le doldurdum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX