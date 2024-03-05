Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Cidde'de görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Cidde'de bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya geldi.
İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için Suudi Arabistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Cidde kentinde İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya geldi.
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