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Dışişleri Bakanı Fidan yarın İran'ı ziyaret edecek
02 Eylül 2023 Cumartesi 16:08:00 - Güncelleme:02 Eylül 2023 Cumartesi 16:08:00

Dışişleri Bakanı Fidan yarın İran'ı ziyaret edecek

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın daveti üzerine, yarın İran'a ziyarette bulunacak.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, ziyaret kapsamında üst düzey temaslarda bulunması beklenen Fidan, mevkidaşı Abdullahiyan ile ikili ilişkileri ve taraflar arasındaki işbirliğini masaya yatıracak.

Bakanlar ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

Etiketler : hakan fidan iran hüseyin emir abdullahiyan
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