Dışişleri Bakanı Fidan yarın İran'ı ziyaret edecek
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın daveti üzerine, yarın İran'a ziyarette bulunacak.
Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, ziyaret kapsamında üst düzey temaslarda bulunması beklenen Fidan, mevkidaşı Abdullahiyan ile ikili ilişkileri ve taraflar arasındaki işbirliğini masaya yatıracak.
Bakanlar ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.
Sayın Bakanımızın İran'ı Ziyareti Hk. https://t.co/dMhgHdLJiB pic.twitter.com/uOj1dU6xHZ— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) September 2, 2023
- MSB'den Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'na özel klip
- Başkan Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti
- Dışişleri Bakanı Fidan yarın İran'ı ziyaret edecek
- Dışişleri Bakanı Fidan'dan TEKNOFEST'e ziyaret
- Bakan Yerlikaya: Vatandaşlarımızı zehirlemeye çalışanlara hayatı dar edeceğiz
- PKK propagandası yaptığı belirlenen 4 zanlı yakalandı