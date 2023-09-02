Dışişleri Bakanı Fidan yarın İran'ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Fidan yarın İran'ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, ziyaret kapsamında üst düzey temaslarda bulunması beklenen Fidan, mevkidaşı Abdullahiyan ile ikili ilişkileri ve taraflar arasındaki işbirliğini masaya yatıracak.

Bakanlar ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.