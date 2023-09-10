VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, G20'nin kapanış oturumuna katıldı
Taciz ateşi açan 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Ayrıldılar
10 günde 35 bin kişiyle buluştu
Şarkının başına gelmeyen kalmadı
E-postalara emojiyle tepki verilecek
10 Eylül 2023 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:10 Eylül 2023 Pazar 10:30:00

Dışişleri Bakanı Fidan, Kazakistan'ı ziyaret edecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 10-11 Eylül'de Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtileu'nun davetlisi olarak Kazakistan'a resmi ziyarette bulunacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 10-11 Eylül'de Kazakistan'a resmi ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

Fidan'ın, ülkeyi Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Nurtileu'nun davetlisi olarak ziyaret edeceği kaydedildi.

Açıklamada, "Ziyaret vesilesiyle geliştirilmiş stratejik ortağımız kardeş Kazakistan'la ikili ilişkilerimizin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır." ifadesine yer verildi.

Etiketler : hakan fidan kazakistan ziyaret
Hem tiyatro hem dizi

Hem tiyatro hem dizi
Basit numaralar barıştırdı

Basit numaralar barıştırdı
ABD'li model Bella Hadid'in babası, Türk şef Ömür Akkor ile mutfağa girdi

ABD'li model Bella Hadid'in babası, Türk şef Ömür Akkor ile mutfağa girdi
Filmi kadınlar çekti

Filmi kadınlar çekti
Sette oyun oynuyoruz

Sette oyun oynuyoruz
Bu sıradan bir oyun değil!

Bu sıradan bir oyun değil!
Eşlik haklarımdan vazgeçtim

Eşlik haklarımdan vazgeçtim
İki senenin acısını çıkardı

İki senenin acısını çıkardı
Teşkilat'a pehlivan geliyor

Teşkilat'a pehlivan geliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX