Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'deki düşünce kuruluşlarından Atlantik Konseyine konuk oldu
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Fidan, Washington'daki düşünce kuruluşlarından Atlantik Konseyine konuk oldu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington'daki düşünce kuruluşlarından Atlantik Konseyine konuk oldu.
Bakanlık, X sosyal medya platformundan Fidan'ın Atlantik Konseyine konuk olmasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Fidan, Atlantik Konseyindeki konuşmasının ardından dinleyicilerin sorularını yanıtladı.
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