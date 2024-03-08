VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Kazaya karışan sürücünün yurtdışına kaçırılmasıyla ilgili süreç takip ediliyor"
Türkiye'nin "uzay kadrosu"ndaki Hıdır'dan kadınlara tavsiyeler
Aliyev, Batı ülkelerindeki İslam karşıtı eğilimleri eleştirdi
Akıllı mühimmat DROKET'in ilk atışı gerçekleştirildi
ABB Başkan adayı Altınok, EGO'da aktarma ücretini kaldıracaklarını söyledi
Gazze'de 30 bin 878 Filistinli katledildi
08 Mart 2024 Cuma 11:08:00 - Güncelleme:08 Mart 2024 Cuma 11:08:00

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'deki düşünce kuruluşlarından Atlantik Konseyine konuk oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Fidan, Washington'daki düşünce kuruluşlarından Atlantik Konseyine konuk oldu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington'daki düşünce kuruluşlarından Atlantik Konseyine konuk oldu.

Bakanlık, X sosyal medya platformundan Fidan'ın Atlantik Konseyine konuk olmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Fidan, Atlantik Konseyindeki konuşmasının ardından dinleyicilerin sorularını yanıtladı.

Etiketler : hakan fidan abd atlantik konseyi
Umut'un hikayesi şimdi başlıyor… Taş Kağıt Makas'ın Umut'u Ekin Koç yeni dizi için konuştu

Umut'un hikayesi şimdi başlıyor… Taş Kağıt Makas'ın Umut'u Ekin Koç yeni dizi için konuştu
60 günde devrialem

60 günde devrialem
Özge Yağız: Kadınlar birbirine destek olmalı

Özge Yağız: Kadınlar birbirine destek olmalı
Roman'ın hep yanında olmak istiyorum

Roman'ın hep yanında olmak istiyorum
Baba oğulun hikayesi Türkiye'yi ağlatacak! Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu başlıyor

Baba oğulun hikayesi Türkiye'yi ağlatacak! Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu başlıyor
Artık gençler çalışsın

Artık gençler çalışsın
Emre'nin minik misafiri

Emre'nin minik misafiri
Dert ortağı Çağatay

Dert ortağı Çağatay
Yasmin Dominik'ten trip yedi

Yasmin Dominik'ten trip yedi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX