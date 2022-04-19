Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

19 Nisan 2022 Salı 20:48:00 - Güncelleme:19 Nisan 2022 Salı 23:32:00
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefonda görüştü
Kaynak: AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefon görüşmesi yaptı.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, Çavuşoğlu ve Kuleba'nın görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldığı bildirildi.
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