VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hac ve umre seyahatlerinin tarihleri belli oldu
BMGK üyelerinden İsrail ile Filistin arasındaki şiddet olaylarının durması çağrısı
Biden: Ukrayna'ya ilave silah yardımı yapacağız
Kamu çalışanlarına refah payı müjdesi
Bakan Akar: Terör yuvaları tek tek parçalanıyor
Türkiye'de 4 bin 217 yeni vaka tespit edildi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
QUA Granite sürdürülebilir bir dünyaya ve gençlere destek için adım attı
"Mescid-i Aksa'da yaşananlar üzüntümüzü artırmıştır"
BM'den Paskalya Bayramı'nda Ukrayna'da 4 günlük insani ateşkes çağrısı
10 terörist etkisiz hale getirildi!
Başkan Erdoğan, Bahçeli iftar yaptı
Blinken, Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi ile Kudüs'teki olayları görüştü
BAE, İsveç'in Abu Dabi Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı
Çöl tozu hava kalitesini bozdu
Rusya'dan Ukrayna'ya Mariupol ültimatomu
Optik Ve Lazer Ürün Testleri Gelişmiş Eurolab Laboratuvarından Onay Alıyor!
Doç. Dr. Küçükyılmaz: Erdoğan liderliğindeki Türkiye dışında, dünyada barış masası kurabilecek bir a...
Rusya safında savaşmak için başvuru yaptılar
Dikkat çeken Türkiye açıklaması
Bodrum'da ralli heyecanı
2 yıl hapsi istendi
Kendi kanalını açtı
Şarkılar annesine
19 Nisan 2022 Salı 20:48:00 - Güncelleme:19 Nisan 2022 Salı 23:32:00

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefonda görüştü

Kaynak: AA

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, Çavuşoğlu ve Kuleba'nın görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldığı bildirildi.

Etiketler : Bakanlık Çavuşoğlu Ukrayna
Festival başlıyor

Festival başlıyor
Banderas'ın davetlisi

Banderas'ın davetlisi
Ukraynalı miniklerle ağaç dikecek

Ukraynalı miniklerle ağaç dikecek
Yaza hızlı girecek

Yaza hızlı girecek
Henry'yi kucakladı

Henry'yi kucakladı
Yurtdışına taşınmadım

Yurtdışına taşınmadım
Kurt Efe ziyareti

Kurt Efe ziyareti
Annesine yaklaştı

Annesine yaklaştı
Londra kaçamağı

Londra kaçamağı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER