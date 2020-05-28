Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşı Bartolo ile telefonda görüştü
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Malta Dışişleri Bakanı Bartolo'nun görüşmesinde, ikili ve bölgesel konular ele alındı.
Çavuşoğlu, ayrıca Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraciddin Muhriddin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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