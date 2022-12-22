VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İş dünyası temsilcilerinden asgari ücret değerlendirmesi
HDP'li Semra Güzel'in vekilliği düşürüldü
"Sosyal konut projemiz kapsamında 2023 Mart ayına kadar tüm illerimizde kuralarımızı tamamlayacağız"
Bakan Akar Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısını kabul etti
Net asgari ücretin ortalama artış oranı yüzde 74,43 oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı el-Falih ile görüştü
22 Aralık 2022 Perşembe 14:22:00 - Güncelleme:22 Aralık 2022 Perşembe 14:22:00

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: FETÖ mensupları için İsveç bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "FETÖ mensupları için İsveç bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'le Ankara'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye-İsveç-Finlandiya arasında yapılan üçlü mutabakat kapsamında İsveç'in attığı adımları ve verdiği mesajları not ettiklerini kaydeden Çavuşoğlu, anayasa ve yasalarda yapılan değişikliklerin yeni yılda yürürlüğe gireceğini söyledi.

"Terörizmin desteklenmesi ya da teşviki artık suç teşkil edecek"

Çavuşoğlu, İsveç'in savunma sanayi ürünlerine getirdiği kısıtlamaları kaldırdığına dair açıklamaların olumlu olduğuna işaret ederek, "Sonuçta savunma sanayi firmalarımız da her ne kadar açıklama yapsanız da bazı ürünleri ithal etmede henüz gerekli olumlu cevabı alamadılar. Yani o firmalar da yetkililerden, sizin mekanizmalarınızdan lisans alınması gerektiğini bize söylediler." değerlendirmesini yaptı.

Terör bağlantılı kişilerin iadesiyle ilgili de Çavuşoğlu, "Mevkidaşımın özellikle terör örgütü PYD/YPG ile aralarına mesafe koyan açıklamaları da önemliydi. Keza PKK iltisaklı bir şahsı ülkemize sınır dışı ettiler. Bunlar doğru yönde atılan adımlardır. Ancak özellikle terör iltisaklı suçluların iadesi ve terör varlıklarının dondurulması gibi bazı konularda somut bir gelişme yok. Bizim listemizde olmayan bir kişinin iade edilmesini memnuniyetle karşıladığımızı zaten söylemiştik." ifadelerini kullandı.

Bir FETÖ mensubunun (Bülent Keneş) Türkiye'ye iadesi talebinin İsveç'te Yargıtay tarafından reddedildiğini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu çok olumsuz bir gelişme. Terör iltisaklı şahısların sınır dışı edilmeleri konusunda üçlü ahitnameye uygun olarak ilave adımların atılması bizim en doğal beklentimiz, İsveç ve Finlandiya'nın da ahitnameden doğan yükümlülükleridir. Üçlü ahitname hükümlerine karşı FETÖ mensupları için İsveç bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor, faaliyetlerini devam ettiriyor. Hatta 'Oraya gidersek iade de edilmeyiz dolayısıyla rahatça yaşarız, işlediğimiz suçlardan dolayı da hesap vermeyiz' anlayışıyla İsveç'i cazip bir ülke olarak görmeye devam ediyorlar."

Etiketler : mevlüt çavuşoğlu isveç fetö bülent keneş terör
Sade ve güzel

Sade ve güzel
Kızıl saçlara ‘Mahkum'

Kızıl saçlara ‘Mahkum'
Konser hatırası

Konser hatırası
4. kez Hatay'da

4. kez Hatay'da
Nafakayı Yargıtay'a taşıdı

Nafakayı Yargıtay'a taşıdı
Hayatının aşkı 41 oldu

Hayatının aşkı 41 oldu
90'lar Las Vegas yolcusu

90'lar Las Vegas yolcusu
Günlük sporu reklamda

Günlük sporu reklamda
Katar'da izdihim

Katar'da izdihim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX