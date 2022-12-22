Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'le Ankara'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye-İsveç-Finlandiya arasında yapılan üçlü mutabakat kapsamında İsveç'in attığı adımları ve verdiği mesajları not ettiklerini kaydeden Çavuşoğlu, anayasa ve yasalarda yapılan değişikliklerin yeni yılda yürürlüğe gireceğini söyledi.

"Terörizmin desteklenmesi ya da teşviki artık suç teşkil edecek"

Çavuşoğlu, İsveç'in savunma sanayi ürünlerine getirdiği kısıtlamaları kaldırdığına dair açıklamaların olumlu olduğuna işaret ederek, "Sonuçta savunma sanayi firmalarımız da her ne kadar açıklama yapsanız da bazı ürünleri ithal etmede henüz gerekli olumlu cevabı alamadılar. Yani o firmalar da yetkililerden, sizin mekanizmalarınızdan lisans alınması gerektiğini bize söylediler." değerlendirmesini yaptı.

Terör bağlantılı kişilerin iadesiyle ilgili de Çavuşoğlu, "Mevkidaşımın özellikle terör örgütü PYD/YPG ile aralarına mesafe koyan açıklamaları da önemliydi. Keza PKK iltisaklı bir şahsı ülkemize sınır dışı ettiler. Bunlar doğru yönde atılan adımlardır. Ancak özellikle terör iltisaklı suçluların iadesi ve terör varlıklarının dondurulması gibi bazı konularda somut bir gelişme yok. Bizim listemizde olmayan bir kişinin iade edilmesini memnuniyetle karşıladığımızı zaten söylemiştik." ifadelerini kullandı.

Bir FETÖ mensubunun (Bülent Keneş) Türkiye'ye iadesi talebinin İsveç'te Yargıtay tarafından reddedildiğini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu çok olumsuz bir gelişme. Terör iltisaklı şahısların sınır dışı edilmeleri konusunda üçlü ahitnameye uygun olarak ilave adımların atılması bizim en doğal beklentimiz, İsveç ve Finlandiya'nın da ahitnameden doğan yükümlülükleridir. Üçlü ahitname hükümlerine karşı FETÖ mensupları için İsveç bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor, faaliyetlerini devam ettiriyor. Hatta 'Oraya gidersek iade de edilmeyiz dolayısıyla rahatça yaşarız, işlediğimiz suçlardan dolayı da hesap vermeyiz' anlayışıyla İsveç'i cazip bir ülke olarak görmeye devam ediyorlar."