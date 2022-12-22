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22 Aralık 2022 Perşembe 14:43:00 - Güncelleme:22 Aralık 2022 Perşembe 14:43:00

İsveç Dışişleri Bakanı Billström: Terörizmin desteklenmesi ya da teşviki artık suç teşkil edecek

Kaynak: AA

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İsveç Dışişleri Bakanı Billström, "Terörizmin desteklenmesi ya da teşviki artık suç teşkil edecek." dedi.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenledikleri ortak basın toplantısında, (Terörle mücadelede Türkiye'ye taahhütler) Bu ahitnameyi son derece ciddi olarak ele alıyoruz. Adımlarımızı atmaya başladık ve devam edeceğiz." dedi.

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Billström, "Terörizmin desteklenmesi ya da teşviki artık suç teşkil edecek. PKK faaliyetlerine İsveç topraklarında destek suç unsuru haline gelecek." ifadesini kullandı.

Etiketler : isveç tobias billström terörizm
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