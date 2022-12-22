"Terörizmin desteklenmesi ya da teşviki artık suç teşkil edecek"

İsveç Dışişleri Bakanı Billström: Terörizmin desteklenmesi ya da teşviki artık suç teşkil edecek

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenledikleri ortak basın toplantısında, (Terörle mücadelede Türkiye'ye taahhütler) Bu ahitnameyi son derece ciddi olarak ele alıyoruz. Adımlarımızı atmaya başladık ve devam edeceğiz." dedi.

"İsveç, savunma sanayi firmalarımızın ürün ithalatına izin vermedi"

Billström, "Terörizmin desteklenmesi ya da teşviki artık suç teşkil edecek. PKK faaliyetlerine İsveç topraklarında destek suç unsuru haline gelecek." ifadesini kullandı.