Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Çin ile telefonda görüştü
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Çin Gang ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Çavuşoğlu'nun, Çin'in yeni Dışişleri Bakanı olması nedeniyle Çin'i tebrik ettiği belirtildi.
Görüşmede, ikili siyasi ve ekonomik işbirliği ile iki ülkenin çok taraflı platformlardaki ilişkilerinin ele alındığı, Çavuşoğlu'nun ayrıca mevkidaşına Türkiye'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine ilişkin beklenti ve hassasiyetlerini vurguladığı aktarıldı.
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