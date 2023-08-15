VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türk ekonomisine güven artıyor
Op. Dr. Baver Şimşek: Burun estetiğini kolaylaştıran yöntem Piezo Ultrasonik Rinoplasti
Karlov suikastı davasının firarisi İstanbul'da yakalandı
YOİKK, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı
Ziraat Bankası'ndan 600 milyon USD tutarında uzun vadeli dış finansman
Türk voleybolunun Avrupa şampiyonluğu hayali
15 Ağustos 2023 Salı 11:08:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2023 Salı 11:08:00

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS 1. Dönem) yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM'nin sitesinden yapılan duyuruya göre, 1-7 Ağustos'ta tercihleri alınan sınavın yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

Etiketler : ösym diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi giriş sınavı yerleştirme sonuçları
Türkiye'yi terk etmem

Türkiye'yi terk etmem
Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti
Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı

Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı
Bebek mi geliyor?

Bebek mi geliyor?
Hiçbir ünlü geri dönmedi

Hiçbir ünlü geri dönmedi
‘Hayranlık' imzası

‘Hayranlık' imzası
Yunan sevdası pahalıya patladı

Yunan sevdası pahalıya patladı
Yalı'ya girdi

Yalı'ya girdi
Mazhar Alanson: Bizim en büyük şansımız üç doğru adamın birbirini bulmuş olmasıdır

Mazhar Alanson: Bizim en büyük şansımız üç doğru adamın birbirini bulmuş olmasıdır

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX