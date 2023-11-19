Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüpheliler hakkında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Ahmet Gün'ün, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini bildirmesinin ardından savcılıkça yeniden ifadesi alındı.

Gün, ifadesinde yaklaşık 3-4 yıldır Polat'lara ait şirketlerin mali müşavirliğini yaptığını belirterek, tasfiye halindeki Fekben Plastik Gıda Sanayi Ticaret AŞ, BYZGUN Güzellik Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret AŞ ile Tekbaşer Metal ve Sanayi Mamulleri Ticaret AŞ isimli firmaların sahte fatura düzenlemek için kurulduğunu söyledi.

Bu firmaların naylon fatura kestiğini, bunu Engin Polat'ın da bildiğini ifade eden Gün, Engin Polat ile yaptığı bir telefon görüşmesine ilişkin şunları söyledi:

"Bana telefon görüşmesinde Rise And Shine firmasının bu ayki cirosunun 80 milyon liraya ulaştığını söylemişti. Kendisine 'Maşallah iyi satış yapmışsınız.' dedim, ancak daha sonra beyanname tarihine geldiğimizde yani 1 ay sonraki beyan verme tarihine yaklaştığımızda bana bu firmadan 80 milyon lira yerine yarı yarıya 40-45 milyon lira arasında satış faturası getirildi. 80 milyon lira tutarındaki faturaların yaklaşık yarısını iptal ettikleri için bana 40-45 milyon lira aralığında fatura gönderilmiştir. İptale konu mallar internet ya da başka bir yolla nihai tüketiciye gitmemiş olabilir ancak bu iptal edilen faturaların bedelleri dağıtıcı firma vasıtasıyla komisyonu kesilerek Rise And Shine hesaplarına gelmektedir. Burada mal karşılığı olmayan yüklü miktarda para girişi olmaktadır."

Gün, "Bu paranın kaynağının da bahis ya da başka bir kara para aklama olabileceğinden şüpheleniyorum ancak bunlar analiz sonucu ortaya çıkacak şeylerdir. Yani iptal edilen faturalar karşılığında bu şirketlerin hesabına giren kaynağı belirsiz yüklü miktarda para hareketi bulunmaktadır, ancak bunun kaynağının bahis mi ya da başka bir kara para olduğu konusunda şüphelerim var. 2022 yılının kasım ayından sonra bu şekilde yüklü satışlarda fatura iptalleri yapılarak kaynağı belirsiz para sisteme sokulmuş olabilir" beyanında bulundu.

OPERASYON



İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.

Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14'ü tutuklanmış, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Hakimlik 27 şirkete ise kayyum atanmasına hükmetmişti.