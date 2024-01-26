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Devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerin ilave tediye ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
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26 Ocak 2024 Cuma 10:53:00 - Güncelleme:26 Ocak 2024 Cuma 10:53:00

Devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerin ilave tediye ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

Kaynak: AA

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Devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerin ilave tediye ödemelerinin birinci yarısının, bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığı bildirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin ilave tediye ödemelerinin birinci yarısı bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Kamuda çalışan işçilerimiz için hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı işçi tediye ödemeleri
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