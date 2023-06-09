Derhal görevden çekil!

CHP'de kurultay için takvim işlerken seçimlerde mağlup olan Kılıçdaroğlu'na karşı da eleştiriler artıyor.

CHP'den ihraç edilenlerin kurduğu CHP Ulusal Birlik Hareketi yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun başarısızlığına dikkat çekti.

Eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş'in hareket adına yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun masayı yumruklayarak 'bir yere gitmiyorum' demesinin millete ve demokrasiye duyulması gereken saygıyla bağdaşmadığı belirtildi.

CHP YAĞMALANDI

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını garantiye almak için 6'lı Masa'yı kurduğu belirtilen açıklamada, "Milletin iradesi adaylık rüşveti olarak kullanılmıştır, CHP yağmalanmıştır" denildi. "Sayın Kılıçdaroğlu derhal görevinden çekilmelidir" çağrısının yapıldığı açıklamada "Tek başına aldığı kararların faturasını MYK üyelerine, örgütlere ödetmesi her şeyden önce etik değildir. Sayın Kılıçdaroğlu suçlu arıyorsa kendisinden başlamalı. CHP ve Türkiye artık sizinle bir saat dahi yürüyemez." denildi.