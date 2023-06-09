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09 Haziran 2023 Cuma 09:30:00 - Güncelleme:09 Haziran 2023 Cuma 09:30:00

Derhal görevden çekil!

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Seçimlerden hezimet ile çıkan CHP'de Kılıçdaroğlu'na yönelik başlatılan isyanlar büyüyor. Son olarak CHP Ulusal Birlik Hareketi, yayımladığı açıklama ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti. Oluşum adına yazılı açıklama yapan CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, "Sayın Kılıçdaroğlu derhal görevinden çekilmelidir. CHP ve Türkiye artık sizinle bir saat dahi yürüyemez" ifadelerini kullandı.

CHP'de kurultay için takvim işlerken seçimlerde mağlup olan Kılıçdaroğlu'na karşı da eleştiriler artıyor.

CHP'den ihraç edilenlerin kurduğu CHP Ulusal Birlik Hareketi yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun başarısızlığına dikkat çekti.

Eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş'in hareket adına yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun masayı yumruklayarak 'bir yere gitmiyorum' demesinin millete ve demokrasiye duyulması gereken saygıyla bağdaşmadığı belirtildi.

CHP YAĞMALANDI

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını garantiye almak için 6'lı Masa'yı kurduğu belirtilen açıklamada, "Milletin iradesi adaylık rüşveti olarak kullanılmıştır, CHP yağmalanmıştır" denildi. "Sayın Kılıçdaroğlu derhal görevinden çekilmelidir" çağrısının yapıldığı açıklamada "Tek başına aldığı kararların faturasını MYK üyelerine, örgütlere ödetmesi her şeyden önce etik değildir. Sayın Kılıçdaroğlu suçlu arıyorsa kendisinden başlamalı. CHP ve Türkiye artık sizinle bir saat dahi yürüyemez." denildi.

Etiketler : CHP Kılıçdaroğlu CHP Ulusal Birlik Hareketi
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