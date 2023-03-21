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21 Mart 2023 Salı 01:05:00 - Güncelleme:21 Mart 2023 Salı 01:05:00

Depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borçları silindi

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Resmi Gazete'de yayımlandı. Evi ağır ve orta hasarlı depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borçları silindi. Ayrıca depremzedelerin 6 Şubat'a kadar olan elektrik ve doğalgaz dava ve icra takipleri de kaldırıldı.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile OHAL bölgesinde yer alan depremde yıkılan, ağır ve orta hasarlı konut ve iş yerlerinin elektrik ve doğal gaz borçları silindi. Öte yandan 6 Şubat'a kadar olan elektrik, doğal gaz dava ve icra takipleri kaldırıldı.

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Etiketler : CB Başkan Erdoğan Resmi Gazete Deprem destek

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