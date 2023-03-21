Depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borçları silindi

Cumhurbaşkanlığı kararı ile OHAL bölgesinde yer alan depremde yıkılan, ağır ve orta hasarlı konut ve iş yerlerinin elektrik ve doğal gaz borçları silindi. Öte yandan 6 Şubat'a kadar olan elektrik, doğal gaz dava ve icra takipleri kaldırıldı.

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