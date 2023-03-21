21 Mart 2023 Salı 01:05:00 - Güncelleme:21 Mart 2023 Salı 01:05:00
Depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borçları silindi
Resmi Gazete'de yayımlandı. Evi ağır ve orta hasarlı depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borçları silindi. Ayrıca depremzedelerin 6 Şubat'a kadar olan elektrik ve doğalgaz dava ve icra takipleri de kaldırıldı.
Cumhurbaşkanlığı kararı ile OHAL bölgesinde yer alan depremde yıkılan, ağır ve orta hasarlı konut ve iş yerlerinin elektrik ve doğal gaz borçları silindi. Öte yandan 6 Şubat'a kadar olan elektrik, doğal gaz dava ve icra takipleri kaldırıldı.
Ayrıntılar geliyor...
- Balıkçılık ve su ürünleri komisyonu kurulacak
- Resmi Gazete'de yayımlandı: Afet Yeniden İmar Fonu kurulacak
- Depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borçları silindi
- Mehmetçik depremden etkilenen Hatay'da asayiş görevini sürdürüyor
- Bakan Koca'dan selde ölen hemşire ve kızı için paylaşım
- Bu seçimde ilk kez hayata geçirilecek uygulamalar