VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Soylu, TEKNOFEST'i ziyaret etti
Hülya Avşar: Sen ne şık adamsın!
Eğlence baharı
Şıklık yarışı
Caz dinleyerek hayal kuruyorum
"Türkiye muhaliflerinin kalın maskesi 14 Mayıs'ta yırtılıp atılacaktır"
30 Nisan 2023 Pazar 15:15:00 - Güncelleme:30 Nisan 2023 Pazar 15:15:00

Depremzede Malatya esnafı konteyner dükkanlarında siftah yaptı

Kaynak: AA

ABONE OL

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da iş yerleri yıkılan veya ağır hasar gören esnaf, kurayla kendilerine tahsis edilen konteynerlere yerleşmeye başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, çok sayıda ev ve iş yeri ya yıkıldı ya da ağır hasar gördü.

Ticaretin normale dönmesi ve depremzede esnafın yeniden ekonomik hayata dahil olması için valilik, belediye, ilgili kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin desteğiyle şehrin farklı noktalarına konteyner çarşılar yapılıyor.

27 Nisan'da kent genelinde yaklaşık bin konteyner iş yeri kurayla dağıtılırken bazı esnaf da faaliyetlerine başladı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki alanda kurulan konteynerlerde farklı mesleklerden birçok esnaf ürün satıp siftah yaptı.

KONTEYNER İŞ YERLERİNDE HAYATA TUTUNMAYA ÇALIŞIYORLAR

Eczacı Metin Tay, 1992'den beri Malatya'da eczacılık yaptığını anlatarak, "Depremden önce iş yerimiz çarşı merkezindeki Akpınar Meydanı'ndaydı, maalesef depremlerde çarşı merkezinin neredeyse tamamı yıkıldı. Orada kasap, balıkçı ve sebzeciler pazarı, kuyumcular ve mısır çarşısı vardı. Malatya'nın ana merkezi yıkılınca çarşı konusunda sıkıntı çektik ama devletimiz hızlı şekilde şehrin çeşitli yerlerine konteyner iş yeri yaptırıp yerleştirdi." dedi.

Tay, Malatya'ya hizmete devam edeceklerini ifade ederek, "Raflara 2-3 gündür ilaçları diziyoruz, esnafımız siftah yapmaya başladı. Burası kentin merkezinde iyi bir çarşı olacak. Vatandaşımız her alanda iş yerleri olan bu çarşıdan faydalanacak." diye konuştu.

Saray Mahallesi esnafından kırtasiyeci Ergün Akdeniz de depremlerde iş yerinin tamamen yıkıldığını belirterek, "Çarşı merkezinde 30 yılık iş yerimiz vardı. Kurada burası çıktı, şimdi işimizin başındayız, hayata tutunmaya çalışıyoruz. Allah'a şükür rafları dizdik, siftah yaptık. Çok aktif olmasa da yavaş yavaş vatandaş gördükçe çarşıya geliyor." dedi.

Haluk Özpolat da 40 yıllık esnaf olduğunu, depremler nedeniyle iş yerlerinin yıkıldığını kaydederek şöyle devam etti:

"Devletimiz sağ olsun, böyle bir konteyner iş yeri verdi, bugün de 'Bismillah' deyip işe başladık. Tabii eksiklikler var, inşallah onlar kısa sürede giderilir. Yine de halimize şükrediyoruz. Rafları yeni dizmeye başladık, müşterileri bekliyoruz. İnşallah iyi olacak. Allah bir daha böyle afet yaşatmasın, çok zor durum."

Esra Kara ise depremlerde çarşı merkezindeki iş yerinin yıkıldığını, teslim aldıkları konteynerde işe başlamanın heyecanını yaşadıklarını anlattı.

Etiketler : malatya depremzede konteyner dükkan
Hayatın en güzel duygusu

Hayatın en güzel duygusu
Yeterince güzelim

Yeterince güzelim
Demet Akalın: 10 gün önce kavga ettik

Demet Akalın: 10 gün önce kavga ettik
Boz'u yıkan ölüm haberi

Boz'u yıkan ölüm haberi
Tekli yerine albüm

Tekli yerine albüm
Gipsy Kings geliyor

Gipsy Kings geliyor
Oğuzhan Koç: Yeter ki tatlıya bağlansın!

Oğuzhan Koç: Yeter ki tatlıya bağlansın!
Büyüt hayallerini

Büyüt hayallerini
'Karanlık' Gece'den aydınlığa

'Karanlık' Gece'den aydınlığa

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX