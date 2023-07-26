Depremlerden etkilenen illerde tarım alanları tekrar suyla buluşturuluyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, DSİ 11 ili etkileyen depremler sonrası başladığı sulama altyapı projelerinin bakım ve onarımı çalışmalarının büyük bölümünü tamamlayarak tarım topraklarını tekrar suyla buluşturuyor.

Bölgede, toplam 56 kilometre uzunluğundaki kanaletlerde bakım ve onarım çalışması yürütüldü. 12,4 kilometrelik sulama kanalı imalatı ile 1,2 kilometrelik işletme bakım yolu onarımı tamamlandı.

Bu kapsamda Hatay'da bakım onarım çalışması yürütülen toplam 45 kilometre uzunluğundaki kanaletler çiftçilerin hizmetine sunuldu. Yarseli sulamasında yaklaşık 4 bin adet (yaklaşık 20 kilometre) düşük kanalet montajı yapılarak sulamaya hazır hale getirildi. Kırılan kanaletlerin ayak ve semerleri yenilenerek montajı yapıldı.

Samandağ sulamasında hasar oluşan 1000 adet (yaklaşık 5 kilometre) düşük kanaletlerin ayak ve semerleriyle birlikte yenilenerek montajları gerçekleştirildi. Ayrıca çiftçilerin mağdur olmaması için depremde zarar gören 2 adet pompa istasyonunda geçici pompalarla su akışı sağlandı, böylece sulamada aksamanın önüne geçildi.

Kırıkhan sulamasında depremde zarar gören 4 bin adet kanaletin tümünde tamir ve yenileme imalatları tamamlandı.

Hassa sulamasına ait tahrip olan kanallarda 1800 metreküp beton dökülerek beton anoların bakım ve onarım imalatları yapıldı.

Malatya'da ise çeşitli bölgelerde 5,2 kilometre kanal yenileme inşaatı, 12,4 kilometre kanal yalıtımı imalatlarının yanı sıra 1,2 kilometre işletme bakım yolu onarımı tamamlandı.

Doğanşehir, Sultansuyu, Akçadağ, Oba, Suçatı, Derme, Çerkezyazısı, Şahnahan ve Yazıhan sulamalarında meydana gelen hasarların giderilmesi için 21 Mart 2023'te ihale yapılarak sözleşme imzalandı ve çalışmalara başlandı.

Aynı anda farklı sulama tesisleri için oluşturulan ekiplerin marifetiyle birden çok kısımda çalışmalar devam ederken sulama birlikleri de kendi bütçe imkanları çerçevesinde onarım çalışmaları yürütüyor.

Bu kapsamda, Doğanşehir sulamasında Topraktepe mevkisinde 1,7 kilometre söküm ve 3,3 kilometre kanal yenileme imalatı tamamlandı. İlçe merkezi-Çığlık mevkisinde toplamda 800 metre trapez kanal yenileme imalatı bitirildi. Diğer çalışmalar ise devam ediyor.

Sultansuyu sulamasında S2-S3 kanalları üzerinde 10 farklı lokasyonda betonarme kaplı çelik sifon onarımı ve imalatı tamamlandı. Birlik/idari imkanlarla Hacı Abdi iletim kanalı güzergahında 1,2 kilometre işletme bakım yolu yapıldı.

Derme sulamasında Çat Barajı tünel çıkışından itibaren yaklaşık 7 kilometre, Darende Gökpınar sulamasında ise 5,4 kilometrelik kanal onarımı imalatı tamamlandı.

Kahramanmaraş, Kılavuzlu, Adıyaman ve Gaziantep Belkıs-Nizip sulamalarında oluşan deprem hasarlarının giderilmesine yönelik bakım, onarım ve yenileme çalışmaları da sürüyor. Bu kapsamda, Kılavuzlu sulaması ana kanalında toplam 2,5 kilometre, Kahramanmaraş sulamasında toplam 1,5 kilometre, Adıyaman sulaması Samsat ünitesi ana kanalında yaklaşık 1,1 kilometre, Gaziantep Nizip ilçesi Belkıs sulaması ana kanalında 1 kilometre onarım çalışması gerçekleştirildi.

"Üreticilerimizin her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya paylaşımında, depremden etkilenen illerde tarımsal üretimin kesintiye uğramaması, toprakların susuz kalmaması için sahada çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirterek, "Bereketli topraklarımızı suyla buluşturmaya, üreticilerimizin her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.