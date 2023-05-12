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12 Mayıs 2023 Cuma 14:36:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2023 Cuma 14:36:00

Depremlerden etkilenen Hatay'da seçim için sandıklar kurulmaya başlandı

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyların kullanılacağı alanlara sandıklar kuruluyor.

Kentte, vatandaşların oy verecekleri salonlarda hazırlıklar yapılıyor.

Görevlilerce oyların kullanılacağı salonlarda sandıklar kuruldu, kabinler hazır hale getirildi.

Kent genelinde sandık kurulumlarının yarın tamamlanması planlanıyor.

Antakya ve Defne'de 167 konteynerde oy kullanılacak

Öte yandan, "asrın felaketi" 6 Şubat'taki depremlerde kentte hasar gören veya yıkılan okullarda oy kullanma işlemi gerçekleştirilemeyecek.

Merkez Antakya ve Defne ilçelerinde bazı seçmenler, hasar gören okulların bahçelerinde ve muhtarlık yanlarında kurulan 167 konteynerde oy verecek.

İçinde 2 oy kullanma kabininin yer aldığı konteynerlerden 112'si Antakya, 55'i de Defne ilçesinde hasar gören okulların bahçelerinde ve muhtarlık yanlarında konuşlandırıldı. Buralarda da sandık kurulumu devam ediyor.

14 Mayıs'ta il genelinde 3 bin 152 sandıkta 1 milyon 62 bin 40 seçmen oy kullanacak.

Etiketler : asrın felaketi Antakya 14 Mayıs
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