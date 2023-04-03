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03 Nisan 2023 Pazartesi 15:41:00 - Güncelleme:03 Nisan 2023 Pazartesi 15:41:00

Depremden etkilenen 6 ilde bazı yerleşim yerleri "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" kabul edildi

Kaynak: AA

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremlerde Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman'da hasar gören binaların bulunduğu yerleşim yerlerinin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" kabul edildiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle yaşanan yıkım ve can kayıpları nedeniyle 11 ilin ve Sivas'ın Gürün ilçesinin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" olarak kabul edildiği hatırlatıldı.

Depremlerin 11 il dışındaki bazı illeri de etkilediğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hasar tespit çalışmaları neticesinde Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman'da yer alan bazı yerleşim birimlerinde az, orta veya ağır derecede hasar gören binalar olduğu tespit edildi. Bu nedenle, bahsi geçen illerimizde hasar meydana gelen binaların bulunduğu yerleşim yerleri de Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi kabul edildi."

Etiketler : afad deprem afet bölgesi

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