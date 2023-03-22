Depremden etkilenen 11 ilde 46 bin 300 konutun yapım süreci başladı
Kaynak: AA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şu an itibarıyla depremden etkilenen 11 ilde 46 bin 300 konutun yapım sürecinin başladığını bildirdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kalıcı konutlardaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kahramanmaraş'ta yarın 17 bin 902 konutun temelinin atılacağını belirtti.
Kurum, "Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yarın 17 bin 902 konutumuzun temelini depremden 46 gün sonra Kahramanmaraş'ımızda atıyor olacağız." dedi.
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