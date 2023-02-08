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08 Şubat 2023 Çarşamba 17:03:00 - Güncelleme:08 Şubat 2023 Çarşamba 17:03:00

Depremden etkilenen 10 ilde 77 sahra hastanesi kuruldu

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Acil sağlık hizmeti verilen bu hastanelerin bir kısmında cerrahi operasyonlar da yapabiliyoruz." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 ilde 77 sahra hastanesi kurduklarını, acil sağlık hizmeti verilen bu hastanelerin bir kısmında cerrahi operasyonların da yapılabildiğini bildirdi.

Koca, Twitter hesabından, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta gerçekleşen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında sahadaki çalışmalara ilişkin paylaşımda bulundu.

"10 ilimizde 77 sahra hastanesi kurduk." ifadesini kullanan Koca, şu bilgileri paylaştı:

"Acil sağlık hizmeti verilen bu hastanelerin bir kısmında cerrahi operasyonlar da yapabiliyoruz. Sağlık durumu riskli depremzedelerimiz buralarda yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterlerle bölgedeki hastanelere sevk ediliyor."

Etiketler : sağlık bakanı fahrettin koca sahra hastanesi acil sağlık hizmeti deprem

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