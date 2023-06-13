Deprem soruşturmaları sürüyor... Gaziantep'te bir kişi daha tutuklandı

Deprem soruşturmaları sürüyor... Gaziantep'te bir kişi daha tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıkılan bir binanın inşaat mühendisi tutuklandı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 6 Şubat'ta meydana gelen depremden etkilenen ilçede yıkılan bir binaya ilişkin soruşturma kapsamındaki çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu çerçevede olayla bağlantısı olduğunu belirlediği inşaat mühendisi Y.Ş.Y'yi gözaltına aldı.

Adliyeye götürülen zanlı, sorgulandığı savcılıkça sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.