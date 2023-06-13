VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan yurda döndü
Deprem soruşturmaları sürüyor... Gaziantep'te bir kişi daha tutuklandı
Kahovka'daki siviller Odessa'ya tahliye ediliyor
Heyelan 2 aracı toprak altında bıraktı
Çin'den akaryakıt fiyatlarına ayarlama
"Büyük Türkiye ideali için sorumluluklarımız büyük"
13 Haziran 2023 Salı 18:44:00 - Güncelleme:13 Haziran 2023 Salı 18:44:00

Deprem soruşturmaları sürüyor... Gaziantep'te bir kişi daha tutuklandı

ABONE OL

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından yürütülen soruşturmalarda bir kişi daha tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıkılan bir binanın inşaat mühendisi tutuklandı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 6 Şubat'ta meydana gelen depremden etkilenen ilçede yıkılan bir binaya ilişkin soruşturma kapsamındaki çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu çerçevede olayla bağlantısı olduğunu belirlediği inşaat mühendisi Y.Ş.Y'yi gözaltına aldı.

Adliyeye götürülen zanlı, sorgulandığı savcılıkça sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Etiketler : KAHRAMANMARAŞ DEPREM TUTUKLAMA
Sitare Akbaş: Edebiyat büyük aşkım

Sitare Akbaş: Edebiyat büyük aşkım
Partiler başlıyor

Partiler başlıyor
Asker tıraşı yaptırdı

Asker tıraşı yaptırdı
Kuşkan'a ‘En iyi aktör' ödülü

Kuşkan'a ‘En iyi aktör' ödülü
Hem yazdı, hem söyledi

Hem yazdı, hem söyledi
Hacker hikayesine geri sayım

Hacker hikayesine geri sayım
Klip parası isyanı

Klip parası isyanı
Adanalılar buluştu

Adanalılar buluştu
Final kutlaması

Final kutlaması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX