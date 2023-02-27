VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kahramanmaraş'ta deprem
Avusturya'daki Türklerden deprem bölgesi için konteyner kampanyası
Küresel piyasalardaki negatif seyir yeni haftaya taşındı
Tokat'ta yangın! Ölü ve yaralılar var
Her şey çocuklar gülsün diye
Deprem sonrası Türkiye'nin yardımına koşan Hamdallah, İsrail'in saldırısında şehit düştü
Ülke sayısı 5'e yükseldi! Taliban'a devrettiler
Sudan Tarım Bakanı El-Büşra, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Çobanoğlu'nu kabul etti
İsrail'de idam cezası tasarısı onaylandı
Herzog, Yahudi yerleşimcilerin Nablus'taki saldırısını kınadı
68 kişiye mezar olmuştu! O sitenin açılışın Lütfü Savaş'ın yaptığı ortaya çıktı
Bakan Soylu: Kimliklendirme ve DNA çalışmaları devam ediyor
Fatih Portakal'dan "kan" iftirası!
Adıyaman'da 5 büyüklüğünde deprem
Gözler TBMM'ye çevrildi! İşte önemli gündem başlıkları
Zeytin ve zeytinyağı ile kolesterolü düşürmek mümkün
Cilt hastalıklarının sebebi psikolojik olabilir
Acıyı ‘acıma' olarak yansıtmayın
Solunum yolu enfeksiyonu uyarısı
Netanyahu: Batı Şeria inşa planında değişiklik olmayacak
Belçika'nın Hatay'da kurduğu sahra hastanesinin personeli rotasyon için ülkeye döndü
Çin'in başkenti Pekin'de, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş..
Deprem bölgesinde bebekler umudun adı oldu
California'da şiddetli yağış ve kar fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor
27 Şubat 2023 Pazartesi 08:25:00 - Güncelleme:27 Şubat 2023 Pazartesi 08:25:00

Kahramanmaraş'ta arama-kurtarma çalışmalarına katılan Filistinli Hamdallah şehit oldu!

Kaynak: AA

ABONE OL

Depremden sonra Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına gönüllü olarak katılan Filistinli Hamdallah, İsrail güçleriyle yerleşimcilerin silahlı saldırısı sonucu şehit düştü.

Batı Şeria'da yüzlerce Yahudi yerleşimci, Nablus kentinde organize saldırılar düzenleyerek Filistinlilere ait çok sayıda ev, iş yeri ve aracı ateşe verdi.

Nablus'a bağlı Huvara beldesinde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 Yahudi yerleşimcinin öldürülmesinin ardından bölgede gerginlik yükseldi.

Huvara ve çevresindeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde yaşayan yüzlerce İsrailli yerleşimci sokaklara çıkarak Filistinlilere karşı organize saldırılar başlattı.

Yerleşimciler, bölgede molotofkokteyli saldırılar düzenleyerek Filistinlilere ait çok sayıda ev, iş yeri ve aracı ateşe verdi.

Bölgedeki çok sayıda noktadan alev ve dumanların yükseldiği anlar AA kameralarına yansıdı.

TÜRKİYE'DEKİ ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA GÖNÜLLÜ KATILAN FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, Nablus'a bağlı Zatera beldesinde İsrail güçleriyle yerleşimcilerin silahlı saldırısı sonucu gerçek mermiyle karnından yaralanan 37 yaşındaki Samih Hamdallah Mahmud Aktaş hayatını kaybetti.

Beyta beldesi sakinlerinden olan Aktaş'ın, depremden sonra Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarında gönüllü olarak bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Olaylarda, biri bıçaklı diğeri sopalı saldırıya uğrayan 2 Filistinli de yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Onlarca Filistinlinin dumandan, bazılarının da biber gazlı saldırılardan etkilendiği kaydedildi.

Bölgede görev yapan ambulans ve itfaiye araçlarına taşlı saldırılar düzenlendiği ve araçlarda hasar meydana geldiği aktarıldı.

- NETANYAHU'DAN YERLEŞİMCİLERE "KANUNU KENDİ ELLERİYLE UYGULAMAMALARI" ÇAĞRISI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, organize saldırılara girişen Yahudi yerleşimcilere çağrı yaparak, "kanunu kendi elleriyle uygulamamalarını" istedi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada Netanyahu, iki Yahudi yerleşimcinin öldürüldüğü silahlı saldırıya atfen, "İsrail ordusu ve güvenlik güçleri şu anda katilin peşinde. Onu bulacağız. Onu yakalayacağız ve onunla hesaplaşacağız." ifadelerini kullandı.

Filistinli sivillere karşı Huvara'da organize saldırılara girişen yerleşimcilere seslenen Netanyahu, şunları kaydetti:

"Kan kaynadığında bile kanunu kendi elinizle uygulamamanızı rica ediyorum. İsrail ordusu ve güvenlik güçlerinin işlerini yapmalarına izin verilmesini rica ediyorum. Son haftalarda onlarca teröristi hedef aldıklarını, onlarca saldırıyı püskürttüklerini hatırlatırım."

- NABLUS'TA GERGİNLİK TIRMANIYOR

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kenti, son günlerde İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimlerin yoğun şiddetine sahne oldu.

İsrail güçleri, 22 Şubat'ta Nablus kentine düzenlediği baskında, 11 Filistinliyi öldürmüş, 6'sı ağır 100'den fazla Filistinliyi de yaralamıştı.

Yahudi yerleşimciler dün de Nablus'a bağlı Burin köyünde Filistinlilerin evlerine saldırmış ve 2 otomobili ateşe vermişti.

Selfit'in batısındaki Er-Ras bölgesinde tarlasında çalışan bir Filistinli çiftçi de ailesiyle silahlı Yahudi yerleşimci bir grubun saldırısına uğramıştı.

Huvara beldesinde bugün bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 Yahudi yerleşimci öldürülmüştü.

İşgal altındaki Batı Şeria'da özellikle Nablus ve Nablus'a bağlı Huvara ve Burin gibi bölgelerdeki Filistinliler, çevredeki yasa dışı yerleşim birimlerinde yaşayan fanatik Yahudi yerleşimcilerin sık sık hedefi haline geliyor.

Çoğu ağır silahlı şekilde gezen Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere karşı taşlı, sopalı ve biber gazlı saldırılar, ev ve araç kundaklama, zeytinlik ve tarlalara zarar verme ve yağmalama gibi şiddet eylemlerinde bulunuyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Yahudi yerleşimciler 2022'de Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine yönelik 849 saldırı gerçekleştirdi, bunlardan 228'inde yaralanmalar yaşanırken, 621'inde Filistinlilerin mülklerinde hasar meydana geldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs çevresinde yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

Etiketler : Filistinli BM Yahudi yerleşimciler 2022 Doğu Kudüs Batı Şeria Nablus ve Nablus

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX