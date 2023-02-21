Deprem sonrası mezarlar yola fırladı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 depremin ardından Hatay'da yüzlerce bina yıkılırken binlerce binada ise hasar oluştu. Depremin yıkıcı etkisi sadece binalara olmazken Antakya Asri Mezarlığında bazı mezarlarda hasar oluşurken bazılarının da yola uçtuğu görüldü. Yakınlarının mezarına ziyarete gelen bazı vatandaşlar depremden sonra yola gelen kabri görünce gözlerine inanamıyor. Açılan mezarlar ise iş makinalarının yardımıyla kapatılıyor.