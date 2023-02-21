Deprem sonrası mezarlar yola fırladı
Kaynak: İHA
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 deprem sonrası Hatay'da asri mezarlıkta bulunan çoğu mezar hasar görürken bazı mezarlar da yola fırladı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 depremin ardından Hatay'da yüzlerce bina yıkılırken binlerce binada ise hasar oluştu. Depremin yıkıcı etkisi sadece binalara olmazken Antakya Asri Mezarlığında bazı mezarlarda hasar oluşurken bazılarının da yola uçtuğu görüldü. Yakınlarının mezarına ziyarete gelen bazı vatandaşlar depremden sonra yola gelen kabri görünce gözlerine inanamıyor. Açılan mezarlar ise iş makinalarının yardımıyla kapatılıyor.
- Salgın iddiaları toplumun moralini hedef alıyor! Dezenformasyon virüsten hızlı yayılıyor
- Jeoloji mühendisi o şehri uyardı
- ''Kahramanmaraş depreminin büyüklüğü 7.7, fakat şiddeti 11''
- Emekli Org. Şener Eruygur hayatını kaybetti
- Fatih'te 2 katlı metruk bina çöktü
- Taner Savut'tan acı haber! Ağabeyi yüzüğünden teşhis etti