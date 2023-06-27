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27 Haziran 2023 Salı 16:27:00 - Güncelleme:27 Haziran 2023 Salı 16:27:00

Deprem konutlarının ilk teslimatları ekimde başlıyor

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Başkan Erdoğan, deprem bölgesine ilişkin "İnşa ve ihya faaliyetlerimiz bütün hızıyla devam ediyor. Deprem konutlarının ilk bölümünün teslimatına inşallah ekim-kasım ayları itibarıyla peyderpey başlıyoruz" dedi.

Başkan Erdoğan, 6 Şubat depremleri sebebiyle yüreklerin yandığı bu aylarda, Kurban Bayramı'nın vatandaşlar arasında kardeşlik iklimini daha da güçlendireceğine inandığını kaydetti.

Deprem felaketinde hayatını kaybeden 50 bini aşkın vatandaşı rahmetle yad eden Erdoğan, ailelerine sabır diledi.

"650 BİN DEPREM KONUTUNU TAMAMLAMAKTA KARARLIYIZ"

Depremin yaralarını sarmak, depremzedeleri en kısa sürede yeni yuvalarına kavuşturmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini aktaran Erdoğan, "Geride bıraktığımız seçim döneminde de bu hassasiyetimizi koruduk. Deprem bölgesindeki kardeşlerimizi sık sık ziyaret etmek suretiyle hem acılarını paylaştık hem de sahada yürütülen çalışmaları bizzat takip ettik." dedi.

İnşa ve ihya faaliyetlerinin bütün hızıyla devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Deprem konutlarının ilk bölümünün teslimatına inşallah ekim-kasım ayları itibarıyla peyderpey başlıyoruz. Milletimize söz verdiğimiz şekilde 319 bini ilk 1 sene içerisinde olmak üzere toplam 650 bin deprem konutunu tamamlamakta kararlıyız." diye konuştu.

Etiketler : deprem konutları inşa faaliyetleri ihya çalışmaları recep tayyip erdoğan
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