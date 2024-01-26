Deprem konutları için tarih verildi... Şubattan itibaren teslim edilmeye başlanacak

Deprem konutları için tarih verildi... Şubattan itibaren teslim edilmeye başlanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı bölgede yapımı tamamlanan konutların şubat ayı başından itibaren teslim edilmeye başlanacağını bildirdi.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Genel Başkanvekili Yardımcısı Hacı Turan ile deprem bölgesinde sürdürülen imar ve ihya çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.