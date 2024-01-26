Özhaseki, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, vatandaşlarımızın güvenle yaşayacakları tamamlanan konutlarımızı şubat ayı başından itibaren toplu olarak teslim etmeye başlıyoruz. Sonrasındaki dönemde de her ay, anahtar teslimlerine etap etap devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Deprem konutları için tarih verildi... Şubattan itibaren teslim edilmeye başlanacak
Kaynak: AA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde konutların şubattan itibaren teslim edilmeye başlanacağını söyledi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı bölgede yapımı tamamlanan konutların şubat ayı başından itibaren teslim edilmeye başlanacağını bildirdi.
Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Genel Başkanvekili Yardımcısı Hacı Turan ile deprem bölgesinde sürdürülen imar ve ihya çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.
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