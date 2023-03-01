VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Almanya'dan İran'ın 2 Alman diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmesine tepki
Akkuyu NGS'de incelemelerde bulundu
Adnan Oktar silahlı suç örgütü davasının firari sanığı yakalandı
Finlandiya parlamentosu NATO tasarısını onayladı
İçişleri Bakanlığı'ndan 'çocuk kaçırma' iddialarına yalanlama
Kerkük'te Türkmencenin resmi kullanımının kısıtlanmasına ilişkin açıklama
EYT teklifi Başkan Erdoğan'ın onayına sunuldu
"Deprem bölgesinde kayıp çocuklar" iddialarını yanıtladı
Avrupa Parlamentosu da çalışanlarına TikTok'u yasakladı
Adıyaman'da depremde yıkılan minare 3 katlı apartmanın üzerine tek parça devrildi
Almanya'da kamu çalışanları 3 Mart'ta uyarı grevi yapacak
Deprem günü KKTC'ye giden müteahhitten "aile dostu ziyareti" savunması
Bakan Akar, Hatay'da çadır kent ve Mehmetçik Okulu'nu ziyaret etti
TSK helikopterleri deprem bölgelerine 1500 tondan fazla yardım malzemesi taşıdı
EGM'den depremlere yönelik provokatif paylaşımlara ilişkin açıklama
Hava yolu şirketlerinin deprem bölgesinden ücretsiz tahliye uçuşları sona erdi
Depremlerden etkilenen besicilerin yaraları devlet eliyle sarılıyor
AB "dijital ehliyete" geçmeye hazırlanıyor
EYT'liler için emeklilik yol haritası
SGK'dan EYT uyarısı
Elif Laçin kimdir?
Burak Beldek: Ragbi tam Türklere göre bir spor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya geldi
01 Mart 2023 Çarşamba 15:40:00 - Güncelleme:01 Mart 2023 Çarşamba 15:40:00

Deprem günü KKTC'ye giden müteahhitten "aile dostu ziyareti" savunması

Kaynak: AA

ABONE OL

Adana'da yıkılan Alpargün Apartmanı'yla ilgili soruşturma kapsamında Lefkoşa'da gözaltına alınarak tutuklanan Hasan Alpargün, ifadesinde depremin olduğu gün KKTC'ye "aile dostunu ziyaret etmek için gittiğini" öne sürdü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'da yıkılan apartmanla ilgili tutuklanan müteahhit Hasan Alpargün, binanın yıkılmasında hatası veya eksiğinin olmadığını savunduğu ifadesinde, depremin yaşandığı 6 Şubat'ta oğluyla KKTC'ye gitmesini ise "aile dostu ziyareti" olarak belirtti.

Depremde yıkılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki Alpargün Apartmanı'nı inşa eden ve "Taksirle öldürme ve yaralamaya neden olmak" suçundan 13 Şubat'ta tutuklanan inşaat şirketinin sahibi müteahhit Hasan Alpargün'ün savcılık ifadesinde, 1994-1996 yılları arasında bitirdiği apartmanın 14 katlı, 29 daire ve 9 dükkandan oluştuğunu anlattı.

Kendisine ait iş yeri ve dairenin de bulunduğu binanın teknik sorumluları hakkında bilgi veren Alpargün, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Alpargün, ifadesinde şunları kaydetti:

"Söz konusu binada herhangi bir eksikliğimiz yoktur. Hatta betonların kontrolü için işçileri sürekli uyarıyordum. Ancak inşaatın başka işlerine koşturduğumuzdan zaman zaman ilgilenemediğimiz oluyordu. Deprem nedeniyle yıkılan inşaatta herhangi bir eksikliğimiz ve hatamız bulunmamaktadır. Önceden planlanan bir program dahilinde 6 Şubat'ta aile dostlarımızı ziyaret amaçlı oğlum ile birlikte Kıbrıs'a gittik. Depremde halihazırda devam eden inşaatlarımızın zarar görüp görmediğini kontrol ettik. Herhangi bir sıkıntı olmadığını görünce aynı gün yani 6 Şubat'ta Kıbrıs'a uçtuk. Yaklaşık 3 gün sonra söz konusu apartmanın yıkıldığını öğrendim. Oğlumu olayları öğrenmesi için hemen Türkiye'ye gönderdim. Kesinlikle kaçmak gibi bir niyetim yoktu."

Sanık avukatı ise müvekkilinin Türkiye ile aynı hukuki prosedüre sahip KKTC'de gözaltına alındığını, kaçma amaçlı hareket etmediğini öne sürdü.

PARA TRANSFER ETMEYE ÇALIŞTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Adana'da yıkılan binalardan Alpargün Apartmanı'yla ilgili soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarılan müteahhit Hasan Alpargün, KKTC'de yapılan çalışmalar sonucu Lefkoşa Emniyet Müdürlüğüne teslim olmuş, 13 Şubat'ta Adana'da sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.

Alpargün'ün 990 bin dolar, 890 bin avro ve 500 bin Türk lirasını Türkiye'den KKTC'ye transfer etmeye çalıştığı, Lefkoşa'da daire satın almak için girişimde bulunduğu iddia edilmişti.

Etiketler : adana deprem hasan alpargün

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX