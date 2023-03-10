Deprem felaketinin yaşandığı yerlerde cuma namazı kılındı

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta çok sayıda yapıda olduğu gibi camilerde de hasar meydana geldi.

Şehrin yaklaşık 500 yılına şahitlik eden, Milli Mücadele döneminde kentte bağımsızlık ateşinin yakıldığı yer olarak bilinen Ulu Cami (Cami-i Kebir) de depremde hasar gördü.

Minaresi yıkılan ve bir bölümü hasar alan camiye girilememesi nedeniyle cemaat, caminin yanındaki alanda cuma namazını kıldı.

"Mümin Güvenen ve Güvenilen Kişidir" başlıklı hutbenin okunduğu namazda, depremlerde yaralananların şifa bulması ve yaşamını yitirenler için dualar edildi.

Hatay

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan ve depremde ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen 15 Temmuz Şehitleri Ulu Cami'nde vatandaşlar, cuma namazı için cami avlusunda bir araya geldi.

Hutbenin ardından vatandaşlar cuma namazını kıldı, depremde hayatını kaybedenler için dua etti.

Depremlerde çok sayıda caminin ağır hasar görmesi nedeniyle Hatay'ın İskenderun ilçesinde de vatandaşlar, cuma namazını sokak, meydan ve cami avlularında kıldı.

İlçede Meydan Mahallesi'nde yer alan ve depremde ağır hasar alan Haznevi Camisi'ne gelen vatandaşlar, boş arsada cuma namazını kıldı.

Osmaniye'de depremzede vatandaşlar, depremde minaresi yıkılan kent merkezindeki Alibeyli Camisi'ne gitti.

Burada, cuma hutbesini dinleyen vatandaşlar namaz kıldı, depremlerde hayatını kaybedenler için dua etti.

Adıyaman

Adıyaman Üniversitesi bahçesinde depremden az hasar gören Hısn-ı Mansur Camisi'nde toplanan müminler cuma namazı için saf tuttu.

Camide yer bulamayan bir kısım cemaat bahçedeki örtüler üzerinde namaz kılarken kentte oluşturulan konteyner alanlarındaki mescitlerin önünde de ibadet edildi.

Malatya'da da Kernek Camisi'nin yanı sıra iki kentteki çadır ve konteyner kentlerde de cuma namazları kılındı.

Güven duygusunun işlendiği hutbelerde depremlerin yaralarının sarılmaya çalışıldığı bu günlerde dayanışmaya devam edilmesi, huzur kaynağı olunmaya çalışılması gerektiğine vurgu yapıldı.