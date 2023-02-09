Deprem bölgelerinden Sabiha Gökçen Havalimanı'na tahliyeler devam ediyor

Deprem bölgelerinden Sabiha Gökçen Havalimanı'na tahliyeler devam ediyor

Kahramanmaraş'tan gelen depremzedelerin çoğunluğunun yaşlılar ile kadın ve çocuklardan oluştuğu görüldü.

Havalimanından deprem bölgesine uzman ekiplerin yanı sıra araç gereç ile gıda sevkiyatı da sürüyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren alana gelen sağlık ekipleri ve askeri personel, Pegasus Hava Yolları'na ait bir uçakla Kahramanmaraş'a gönderildi.

Bölgeye giden uçaklara, ekmek, su ile arama kurtarma faaliyetleri için ihtiyaç duyulan araç ve gereçler yerleştirildi.