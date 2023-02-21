Deprem anında namazı bırakmadı
Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. Adana'da deprem anında kaydedilen görüntülerde bir kadının namazını bırakmaması kameralara yansıdı.
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde binlerce canımızı yitirmişken, dün gece korkutan iki deprem daha meydana geldi. Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçeleri dün akşam 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. Deprem çevre illerden de hissedildi.Adana'da bir hastanede çekilen görüntülerden kadının şiddetli sarsıntıya rağmen namazını bırakmaması kameralara yansıdı.
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