Depodan eğitim yuvasına

Van'da görev yapan anaokulu öğretmeni Figen Yaşar, okulun kömürlük olarak kullanılan deposunu sınıfa çevirdi. Kendi imkanlarıyla gerekli malzemeleri temin edip, elleriyle tadilat yapan fedakar öğretmen şimdi sıcak eğitim yuvasında ders veriyor.

DETAYLI TEMİZLİK YAPILDI

Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Akbulut Mahallesi'ndeki okulda anaokulu öğretmeni olarak görev yapan Figen Yaşar, kömürlük ve odunluk olarak kullanılan depoyu sınıf olarak düzenlemeye karar verdi. Kararın ardından depoyu temizleyip tadilatını yapan Yaşar, sınıf için gerekli malzemeyi de temin etmeyi başardı.

MUTLULUK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Okul deposunu 4-5 yaş grubundaki minik öğrencileri için sıcak bir yuvaya dönüştüren Yaşar, yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte sınıflarında ilk derslerine başladı.

Fedakar öğretmen Figen Yaşar, öğretmenlerin sözleriyle değil, hayatı yaptıklarıyla değiştiren kimseler olduğunu dile getirirken mutluluk gözyaşı döktü.

Figen Yaşar, "Daha önce müdür odasında ders görmekteydik. Tabi bu oda da bize yetmiyordu. Bizler bu depoyu sınıfa dönüştürebiliriz şeklinde karar aldık" dedi.