Denizde kaza geçiren Sabancı çiftinin tedavisi sürüyor
Kaynak: AA
Denizde geçirdikleri kaza sonrası tedavileri için İstanbul'a getirilen Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın yakınları ve sevdikleri hastaneye ziyaret gerçekleştirdi.
Yunanistan'da denizde kaza geçirdikten sonra ilk olarak Bodrum'a ardından Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla İstanbul'a getirilen Sabancı çiftinin Amerikan Hastanesindeki tedavileri sürüyor.
Çiftin yakınları ve sevenleri de hastaneye gelerek "geçmiş olsun" ziyaretinde bulunuyor.
Bu kapsamda, Sabancı ailesinden Ömer Sabancı, Hacı Sabancı ve Özcan Sabancı ile Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Tayfun Demirören ve eşi Reyhan Demirören hastaneye gelerek ziyaret gerçekleştirdi.
- Yerinde Dönüşüm Projesi'ne müracaat edenlerin sayısı 200 bine yaklaştı
- Kavurucu sıcaklara 3 günlük ara
- Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'ndaki törene katıldı
- Bodrum'da 43 düzensiz göçmen kurtarıldı
- Bakan Özhaseki: Türkiye Yüzyılı için kitapla, bilimle iç içe olunmalı
- Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümünü kutladı