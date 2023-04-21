VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Köşk - Ödemiş Karayolu projesinde çalışmalar başlıyor
Deniz Kuvvetleri'ne bağlı gemilerden liman ziyareti
Batarya fabrikasının temelleri atılacak
ABD'de bayram namazı heyecanı
Akşener ve İmamoğlu'na tepki... Türbeye ayakkabı ile girdiler
Türkiye geliştirdi! ''Sıra dışı bir silah taşıyacak''
21 Nisan 2023 Cuma 21:39:00 - Güncelleme:21 Nisan 2023 Cuma 21:39:00

Deniz Kuvvetleri'ne bağlı gemilerden liman ziyareti

ABONE OL

Deniz Kuvvetlerine bağlı 23 gemi 23 Nisan etkinlikleri kapsamında 23 limanı ziyaret edecek. MSB'den yapılan açıklamada, TCG Anadolu gemisinin de İstanbul Boğazı'nda geçiş yaparak halkı selamlayacağı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 23 geminin 23 limanı ziyaret edeceğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ayrıca TCG Anadolu gemisinin de İstanbul Boğazı'nda geçiş yaparak halkı selamlayacağı belirtildi.

Etiketler : deniz kuvvetleri 23 nisan tcg anadolu
Projeler buluşması

Projeler buluşması
7 farklı Ertunç bir klipte

7 farklı Ertunç bir klipte
Evini yeniledi

Evini yeniledi
TRT Dijital 40 yapımla açılacak

TRT Dijital 40 yapımla açılacak
'Yüz felci geçirdim'

'Yüz felci geçirdim'
Uzaylılar beni kaçırdı

Uzaylılar beni kaçırdı
Roman 2 oldu

Roman 2 oldu
Ali, babaya benziyor

Ali, babaya benziyor
Tiyatrosu G. Kore'den davet aldı

Tiyatrosu G. Kore'den davet aldı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX