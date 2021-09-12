Demokrasinin kara lekesi 41. yılında

Türkiye demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 12 Eylül darbesi, geride telafisi mümkün olmayan kayıplar ve unutulmayan acılar bıraktı. 650 bin kişi gözaltına alındı, bunlar için açılan 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı, 7 binden fazla kişi için idam cezası istendi. 517 kişinin ölüm cezasına çarptırıldığı süreçte, 50 kişi darağacına gönderildi. 14 bin kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarıldı, 30 bin kişi "sakıncalı" olduğu iddiasıyla işinden edildi. Yaklaşık bin film sakıncalı bulunduğu için yasaklandı, yüzlerce gazeteci hakkında binlerce yıla varan hapis cezaları istemiyle davalar açıldı. Darbeden 32 yıl sonra hakim karşısına çıkan darbeci generaller Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya hakkındaki dava ölümleri nedeniyle önce düşürüldü, ardından "kamu davasının ortadan kaldırılmasına" hükmedildi.

Ayrıca Evren ve Şahinkaya'nın mal varlıklarına el konulması ve sanıkların TSK'dan çıkarılmasıyla rütbelerinin geri alınmasına "yer olmadığına" hükmedildi.

AKŞAM

